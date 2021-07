L’attore hollywoodiano Tom Cruise ha chiamato la Nazionale Inglese per fare l’in bocca al lupo per la finale

Stando a quanto riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport, la Nazionale inglese avrebbe ricevuto un altro augurio speciale in vista della partita di domani contro l’Italia.

Dopo la Regina Elisabetta, anche Tom Cruise si sarebbe messo in contatto telefonico con il ritiro dell’Inghilterra per fare gli auguri alla squadra prima della finale di Euro 2020. Il cronista ha anche aggiunto che Cruise si trova a Londra e sarà presente a Wimbledon per la finale tra Berrettini e Djokovic, tuttavia non è chiaro se l’attore statunitense sarà presente anche a Wembley la sera.