Inghilterra, la Regina Elisabetta ha scritto una lettera d’auguri alla squadra

La Regina Elisabetta ha scritto alla Nazionale di Southgate per fare gli auguri in vista della finale di domani

Come riportano le principali testate inglesi, la Regina Elisabetta II ha scritto una lettera alla Nazionale inglese per fare gli auguri in vista della sfida di domani.

Ecco il testo della lettera:

«Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff raggiungere e vincere la finale di un importante torneo internazionale di calcio. Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a tutti voi per aver raggiunto la finale dei Campionati Europei, e inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati».