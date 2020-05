Inghilterra: tre positivi al Coronavirus. Due sono del Fulham

Tre calciatori della Championship sono risultati positivi al Coronavirus: il comunicato della seconda divisione d’Inghilterra

La EFL ha comunicato che tre calciatori della Championship, seconda divisione d’Inghilterra, sono risultati positivi ai test del Coronavirus. Due sono del Fulham (i nomi sono stati mantenuti segreti) e uno del Blackburn: si tratta del centrocampista Elliott Bennett. Il comunicato ufficiale.

«Dopo l’ultima tornata di test per il COVID-19, l’EFL dichiara che tra lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, si sono sottoposti al tampone 1030 tesserati (giocatori e personale dei vari club). Tre persone sono risultate positive, appartenenti a due società diverse. I positivi si autoisoleranno, in linea con le linee guida fornite dall’EFL, e solo coloro che hanno ottenuto un risultato negativo potranno accedere alle strutture dei centri sportivi. La Lega non fornirà ulteriori dettagli.” Due di essi, appartengono al Fulham, come ha dichiarato il club: “Dopo la seconda tornata di test per il COVID-19, possiamo confermare che due dei nostri calciatori sono risultati positivi al Coronavirus».