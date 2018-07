L’attaccante del Napoli, Roberto Inglese, ha parlato così di Carlo Ancelotti, nuovo tecnico della squadra partenopea

Roberto Inglese, attaccante del Napoli, ha parlato della sua nuova avventura azzurra ai microfoni di Sky Sport: «Vengo da una realtà come quella del Chievo, dove si basava tutto sulla lotta, qui devo inserirmi in un contesto tecnico importante, dove tutti i giocatori giocano la palla: non è semplice, non ero abituato, ma col tempo ci sto riuscendo. L’amichevole con il Liverpool? Sarà emozionante sfidare una finalista di Champions, si tratterà di un match molto importante. La miglior qualità di Carlo Ancelotti? Ha allenato tanti campioni, ma è una persona molto umile. Ogni mattina ti chiede come stai, anche se sei l’ultimo arrivato. Non ho mai conosciuto un allenatore tanto umile».