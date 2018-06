Inglese, il Bologna ci prova: alta la richiesta del Napoli

Il Bologna vuole Roberto Inglese, ma il Napoli non fa sconti per l’ex attaccante del Chievo Verona: ecco la richiesta di Aurelio De Laurentiis

Nonostante sia un calciatore del Napoli da gennaio scorso, Roberto Inglese potrebbe non vestire la maglia azzurra. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, sull’attaccante che negli ultimi sei mesi è rimasto al Chievo Verona in prestito, ci sarebbe il forte interesse del Bologna del neo allenatore Filippo Inzaghi. Al momento, però, la richiesta del club di Aurelio De Laurentiis starebbe bloccando la trattativa: i partenopei, infatti, vogliono non meno di 20 milioni di euro per cedere il centravanti classe 1991.