Iniesta: «E’ molto dura pensare all’ultima partita» – VIDEO

Il centrocampista del Vissel Kobe, Andres Iniesta, ha parlato della sua carriera e della sua gara d’addio

Andres Iniesta, ex bandiera del Barcellona, ha cambiato vita e sta insegnando il suo calcio al Vissel Kobe, in Giappone. Intervistato da DAZN, il giocatore ex Barça ha parlato del possibile addio al calcio.

«Mi è capitato di pensare al giorno della mia ultima partita e so che sarà dura. Sarà un giorno difficile e già oggi me lo immagino molto complicato. Il giorno in cui realizzi che la domenica successiva non ci sarà nessuna partita da giocare. Sarà difficile e per questo sto cercando di prepararmi in qualche modo».