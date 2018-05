Andres Iniesta è diventato ufficialmente un giocatore del club giapponese del Vissel Kobe. Il centrocampista spagnolo è solo l’ultimo dei grandi campioni che non riesce a lasciare il calcio giocato

Andres Iniesta alla veneranda età di 33 anni ha deciso di lasciare il Barcellona dopo 18 stagioni in maglia blaugrana. Il centrocampista spagnolo, un giocatore unico per visione di gioco e capacità tecniche, ha lasciato il club catalano tra le lacrime ma non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. «Ho detto che non giocherò mai contro il Barça, quindi non giocherò in Europa», aveva detto nella conferenza stampa d’addio. Iniesta è stato decisamente di parola. Oggi è infatti arrivata l’ufficialità che dopo il Mondiale di Russia 2018 sarà un nuovo giocatore del Vissel Kobe. La conferma è arrivata direttamente dal club giapponese sul proprio sito ufficiale: «Rakuten Vissel Kobe, Inc. ha annunciato l’arrivo di Iniesta dopo una storica carriera al Barcellona, uno dei club più seguiti nel mondo».

L’ormai ex capitano della formazione catalana non è l’unico giocatore che nonostante l’età avanzata ha deciso di ritardare l’addio al calcio giocato. Molti campioni come Zlatan Ibrahimovic, Frank Lampard, Steven Gerrard e Didier Drogba hanno scelto la MLS americana. Altri invece come Carlos Tevez sono stati allettati dai milioni provenienti dalla China Super League. L’ex compagno di squadra di Iniesta al Barcellona e in Nazionale, Xavi, ha invece scelto il Qatar e oggi milita nell’Al-Sadd.