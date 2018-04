Iniesta, in lacrime, dice basta: «Questa sarà la mia ultima stagione»

Andrès Iniesta dice basta. Dopo 22 anni lascia il club blaugrana: «Meglio ora che mi sento utile e titolare»

Un altro mostro sacro del calcio mondiale dice basta. Dopo Puyol e Xavi anche Andrès Iniesta dice addio al Barcellona. Non che sia una novità. Dopo la cocente eliminazione contro la Roma, lo spagnolo aveva fatto trapelare qualcosa ma ore è arrivata l’ufficialità. Il mago del pallone ha convocato una conferenza stampa per annunciare a tutto il mondo la sua scelta. Con la voce rotta dalle lacrime, Don Andres ha iniziato così il monologo: «Questa è la mia ultima stagione con il Barcellona. E’ stata una stagione ragionata, voglio lasciare sentendomi utile, titolare, vincendo con sensazioni positive. Porterò l’affetto dei tifosi sempre nel mio cuore. Ognuno di voi mi ha reso migliore, come giocatore e persona. Voglio ringraziare la mia famiglia, il club, la Masia, i fan».

Dopo quello dell’Olimpico, Iniesta ha ricevuto un altro lunghissimo applauso dalla sala stampa, gremita. Ma quale sarà il futuro di Iniesta? «Vedremo alla fine della stagione, c’è ancora da parlare. Sicuramente non affronterò più il Barcellona, fuori dall’Europa vedremo le opportunità che ci saranno”. Tradotto, addio per giocare nella Super League cinese, con la maglia del Chongqing Lifan»

Nella sua carriera, ad Iniesta come a tanti altri grandissimi del nostro calcio è mancato solo il Pallone d’Oro: «La mia percezione del calcio non cambia con quello o senza». Un trofeo per cui France Football ha chiesto formalmente scusa, visto e considerando come un genio della sua grandezza, alla pari di altri fuoriclasse mai sul tetto più alto del mondo, non sia mai riuscito a conquistare l’alloro personale. Iniesta lascia dopo Un Mondiale, due Europei, 8 Liga (presto la nona), 4 Champions League e altri 19 trofei tra Coppe Nazionali e internazionali. Addio e grazie Iniesta.