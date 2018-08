Insigne elogia Ancelotti: «Grande uomo, ci darà molto»

Le parole di Lorenzo Insigne alla vigilia dell’amichevole con il Liverpool e a poche settimane dall’inizio della stagione

Lorenzo Insigne, attaccante esterno del Napoli, ha parlato della stagione che verrà ai microfoni di Sky Sport: «Questi ultimi 10 giorni saranno molto importanti per arrivare bene all’inizio del campionato. Ci attendono tre gare difficili e proveremo a scendere in campo per dimostrare il nostro valore. Queste partite saranno affascinante: il Liverpool, la prima, è la vice campione d’Europa ed è forte. Vogliamo fare una grande prestazione».

Il numero 24 azzurro continua: «Ancelotti? E’ un grande uomo. Mi avevano parlato benissimo di lui e ci sta aiutando con la sua esperienza. Ha sempre allenato grandi campioni, noi siamo dei ragazzi che danno tutto in allenamento e lui ci ha fatto i complimenti. Cosa mi chiede rispetto a Sarri? Di lavorare tra le linee. Io provo a mettermi a disposizione dei miei compagni. Se siamo alla pari con tutti? Sì. Già l’anno scorso lo abbiamo dimostrato. Siamo andati vicini a vincere lo scudetto, ora l’allenatore ci darà qualcosa in più per quanto riguarda la mentalità, ma naturalmente bisognerà dimostrarlo sul campo».