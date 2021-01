Insigne: «È mancata cattiveria, sono molto dispiaciuto. I compagni si aspettano tanto da me»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: queste le parole del capitano azzurro

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole.

MATCH – «Non so cosa è successo, è mancata cattiveria sotto porta. Ho fatto tanti tiri ma potevo fare di più, dovrei essere io a trascinare i compagni e mi dispiace che oggi non ci sono riuscito e sono molto dispiaciuto».

RIPARTIRE – «Non dobbiamo buttarci giù, può capitare dopo una partita simile. Ora andiamo a Udine su un campo difficile e dobbiamo essere pronti già da domani per prepararla al meglio».

AMAREZZA – «Oggi sono dispiaciuto perchè potevo fare di più. Quando non riesco a segnare sto male, il mister e i compagni si aspettano tanto da me. Sono molto dispiaciuto, non riesco a pensare alla prestazione ma solo al risultato»

GATTUSO – «Il mister ci sprona e ci carica. Sappiamo che non è contento per il risultato, ma ci ha caricato e dobbiamo stare più uniti che mai».