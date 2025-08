Insigne-Lazio, quale sarà il piano di Lotito per portarlo in biancoceleste? - Calcio News 24

Insigne-Lazio, fumata bianca vicina: Lotito promette a Sarri il colpo a effetto

Il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne alla Lazio si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno offensivo ex Napoli è pronto a vestire la maglia biancoceleste non appena il nuovo organismo che sostituirà la Covisoc darà il via libera ufficiale. Il progetto “Insigne-Lazio” è entrato in una fase caldissima e potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Il presidente Claudio Lotito ha già preso una posizione netta sulla vicenda, garantendo a Maurizio Sarri il massimo impegno per portare il giocatore a Formello il prima possibile. Il legame tra Insigne e Sarri, costruito negli anni d’oro a Napoli, rappresenta un fattore determinante per accelerare la trattativa. La volontà di entrambe le parti è chiara: Insigne vuole tornare protagonista in Serie A, e la Lazio è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Prima però sarà necessario risolvere alcune questioni burocratiche e assicurative. Infatti, per permettere a Insigne di allenarsi da subito con il gruppo squadra, serviranno garanzie specifiche sul piano contrattuale e sanitario. Solo una volta sistemati questi aspetti, si potrà parlare di un inserimento effettivo nel progetto tecnico biancoceleste.

L’arrivo di Insigne alla Lazio darebbe una svolta anche dal punto di vista tattico. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe decidere di abbandonare temporaneamente il classico 4-3-3 per orientarsi verso un più offensivo 4-2-3-1, con Insigne nel ruolo di trequartista o esterno alto. Un’altra ipotesi al vaglio è il 4-3-1-2, che permetterebbe di sfruttare la sua fantasia alle spalle di due punte.

Il binomio Insigne-Lazio potrebbe dunque diventare una delle sorprese più intriganti del mercato estivo. Dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, l’attaccante campano è desideroso di rilanciarsi nel calcio che conta, e Roma potrebbe essere il palcoscenico ideale. Con il via libera delle autorità federali e il sostegno di Lotito, il sogno di rivedere Insigne protagonista in Serie A sembra ora molto più vicino.

Non resta che attendere l’ok definitivo per vedere finalmente il matrimonio Insigne-Lazio celebrarsi: un colpo di classe che potrebbe infiammare la tifoseria e ridare entusiasmo all’ambiente biancoceleste.