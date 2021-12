Insigne positivo al Covid? Nota del Napoli: «Si attende il risultato del tampone molecolare»

Lorenzo Insigne ha il Covid-19? Il Napoli attraverso una nota ufficiale prova a fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano

Il Napoli ha emesso una nota ufficiale riguardo le condizioni di Lorenzo Insigne.

COMUNICATO – «Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata».