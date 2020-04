Insua attacca Ibrahimovic: «Non è un buon compagno di squadra»

Emiliano Insua critica l’ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: «Forte, ma non un buon compagno di squadra»

Emiliano Insua ha criticato l’attuale attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: «Non lo conosco molto come persona anche se mi hanno parlato della sua strana personalità. Quando sono arrivato mi hanno riferito cose molto private che non sarebbe corretto rivelare».

«Quello che posso dire è che non era un buon compagno di squadra ed è per questo che se n’è andato. Come giocatore è molto forte, ma non era un grande compagno», ha concluso il difensore dei Los Angeles Galaxy.