Inter, 20 milioni di motivi per rimontare: la missione al ritorno col Bodo Glimt

Inter, 20 milioni di motivi per rimontare: la missione al ritorno dei playoff di Champions League col Bodo Glimt per la squadra di Chivu

L’Inter si prepara a un match cruciale per il futuro europeo, con il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, martedì a San Siro. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a ribaltare il 3-1 subito all’andata in Norvegia, dove una serie di difficoltà, tra cui il terreno di gioco e gli infortuni, ha messo a dura prova i nerazzurri.

L’incertezza dell’andata

Il viaggio dell’Inter dal Circolo Polare Artico a Malpensa ha lasciato un forte senso di incertezza. Non solo la neve ha fermato molti tifosi all’aeroporto di Bodo, ma la prestazione dei nerazzurri ha alimentato dubbi sul futuro in Europa. Nonostante il +7 sul Milan in campionato, la paura di un possibile flop europeo grava sulla testa del club, specialmente in vista di una possibile eliminazione ai playoff. Questo risultato sarebbe un colpo pesante per la squadra, che ha raggiunto la finale di Champions League per ben due volte negli ultimi tre anni.

La strategia per il ritorno

L’obiettivo di Chivu è chiaro: qualificarsi agli ottavi, traguardo minimo della stagione, per salvaguardare il prestigio europeo e i conti finanziari. La qualificazione, infatti, porterebbe un significativo guadagno economico, con circa 20 milioni di euro in ballo, tra i premi Uefa e il possibile incasso da San Siro. Questi fondi sarebbero vitali per garantire una maggiore libertà di manovra durante il mercato estivo, soprattutto per rinforzare la squadra e risolvere le scadenze contrattuali, come quelle di Yann Sommer e Henrikh Mkhitaryan, entrambi in fase calante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la qualificazione agli ottavi è vista come un obiettivo strategico da non fallire.

La grande notte di San Siro

San Siro, simbolo della storia dell’Inter e teatro di tante imprese, si prepara ad accogliere una delle sue notti più importanti. La proprietà californiana guarda con attenzione l’esito di questa sfida, che potrebbe dare maggiore slancio alla squadra anche per il campionato. L’ultimo bilancio positivo da 35 milioni è stato il risultato della straordinaria impresa in Champions League, ma uscire così presto dall’Europa sarebbe una macchia difficile da cancellare.

Con il ritorno a Milano, l’Inter ha l’opportunità di scrivere una nuova pagina della sua storia, confermando il proprio status nell’élite del calcio europeo.