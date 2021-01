Inter, accordo con Bastoni per il rinnovo di contratto

Alessandro Bastoni rinnoverà il proprio contratto con l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore

Non solo Lautaro Martinez. Come riferisce Tuttosport l’Inter ha trovato l’accordo anche per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni. Al momento il giocatore ha un contratto sino al 20213 a 1,5 milioni netti a stagione.

I dettagli del nuovo accordo, anche se non sono stati rivelati, sono stati finalizzati nel corso di queste ultime settimane con la dirigenza nerazzurra che ha incontrato l’agente del difensore.