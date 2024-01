Inter, Acerbi risponde a Dimarco: «Non ti devi giustificare... Non era per lui»

Francesco Acerbi ha voluto rispondere con un commento al posto scritto da Dimarco dopo le critiche ricevuto sull’esultanza ai danni di Henry

Francesco Acerbi ha voluto rispondere con un commento al posto scritto da Dimarco dopo le critiche ricevuto sull’esultanza ai danni di Henry. Le parole del centrale dell’Inter:

LE PAROLE– «Leone non ti devi giustificare… non era contro di lui ci mancherebbe altro… era per noi uno sfogo per la tensione del momento… magari può sembrare dalle immagini ma non è così !!! Se si dovesse sbagliare atteggiamento nei riguardi degli avversari è giusto chiedere scusa!!! Un abbraccio leone sempre a testa alta».