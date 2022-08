Inter Acerbi, oggi la possibile chiusura: le ultime

L’Inter starebbe per chiudere l’affare Acerbi con la Lazio per un prestito oneroso e con riscatto a fine stagione, si valuta Chalobah

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i nerazzurri potrebbero incassare il sì definitivo per chiudere l’operazione Acerbi nonostante i tifosi siano contrari. L’Inter attende anche l’apertura del Chelsea per il prestito di Chalobah e si valuta anche lui per il reparto difensivo.