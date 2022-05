Inter Acerbi, Inzaghi in pressing per il centrale: serve il via libera di Lotito

Il futuro di Acerbi in casa Lazio è sempre più in bilico, l’Inter con Inzaghi vanno in pressing: serve il via libera di Lotito

L’Inter fa sul serio per arrivare a Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è in uscita dal club capitolino dopo i dissidi dell’ultima parte di stagione, soprattutto con i tifosi.

Inzaghi è in pressing per convincere il calciatore, ma serve comunque il via libera di Lotito per concludere l’operazione. I nerazzurri pagheranno un piccolo indennizzo ai biancocelesti, non di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.