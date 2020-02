Inter, agente Padelli: «Non meritava di essere massacrato»

L’agente del portiere Padelli ha commentato il possibile arrivo di Viviano all’Inter per l’infortunio di Handanovic

Non è stata una settimana facile per Daniele Padelli tra le critiche ricevute dopo il derby e la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Napoli. L’agente del portiere, Silvano Martina, ne ha preso le difese alla Gazzetta dello Sport.

E sulla possibilità di ingaggiare Emiliano Viviano: «So che si vuole capire prima l’entità dell’infortunio di Handanovic. Nel caso in cui dovesse arrivare Viviano, farebbe il vice di Daniele, che non meritava di essere massacrato dopo il derby».