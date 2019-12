Inter, agenti di Lautaro in città: si tratta il rinnovo, i dettagli

Gli agenti di Lautaro Martinez sono attesi a Milano per trattare il rinnovo di contratto con l’Inter: la situazione

L’Inter vuole scacciare gli incubi del mercato e blindare Lautaro Martinez, una delle rivelazioni della rosa nerazzurra in questo avvio di stagione. Gli agenti dell’argentino sono attesi in città nella giornata di oggi per imbastire una trattativa con la dirigenza.

L’obiettivo è quello di prolungare la scadenza del contratto al 2025 e ritoccare notevolmente l’ingaggio verso l’alto, come segno di riconoscimento per l’ottimo rendimento in campo. Inoltre, si cercherà di raddoppiare la clausola presente nel contratto, sfondando così il muro dei 200 milioni di euro.