Inter, Arnautovic NON CI STA: «Scrivono tutti cose DAL NULLA»

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato del suo futuro durante un’intervista. Ecco le sue parole

Ancora non è chiaro il futuro di Marko Arnautovic che, intervistato da Die Presse, ha parlato così dell‘Inter e non solo.

PAROLE – «Non so cosa scrivono tutti, scrivono semplicemente qualcosa dal nulla. Nessuno ha parlato con me o con il mio manager. Ho un contratto con l’Inter, sono molto contento dell’Inter e resterò all’Inter. L’attesa è enorme. Dopo il fischio finale contro il Verona la mia attenzione era tutta rivolta agli Europei. Dopo gli Europei parlerò con le persone che mi sono vicine, con la mia famiglia e anche con l’allenatore. Vedrò poi se la voglia c’è ancora. Non è una questione fisica. Mi piace molto giocare per la nazionale e sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto qui. Questo è il mio paese, sono cresciuto qui».