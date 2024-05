Inter, arriva la SMENTITA sulla società: la situazione tra Zhang e il fondo Oaktree

Giungono novità sull’Inter per quanto riguarda il presidente Steven Zhang e il debito con il fondo Oaktree

Ieri è stata una giornata importante per l’Inter, specialmente per il discorso riguardante Steven Zhang e il fondo Oaktree. Il Corriere dello Sport ha reso noti interessanti aggiornamenti sulla situazione.

PAROLE – «Va premesso che Oaktree non pianificava l’acquisizione dell’Inter, ma finanziò Zhang nell’aspettativa che questi avrebbe trovato un acquirente e ricavato le risorse per l’estinzione del prestito dalla cessione. In tre anni, ciò non è tuttavia accaduto nonostante le ricerche di Goldman Sachs e Raine. Questo non significa che il fondo debba cedere l’Inter subito e ad ogni condizione. Anzi, non trovano riscontri le ipotesi di un compratore dietro l’angolo, logicamente improbabili proprio perché in tal caso non si sarebbe arrivati alle porte dell’escussione. Ancora più improbabili ci risultano, oggi, le proposte di investitori arabi di cui si favoleggia».