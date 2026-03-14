Inter Atalanta, esplode la rabbia nerazzurra: scatta il silenzio stampa! Nel mirino l’arbitraggio di Manganiello

Inter Atalanta, l’ira della dirigenza nerazzurra contro Manganiello: il club prende posizione: scelto il silenzio stampa

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta nel 29° turno di Serie A, in casa Inter è esplosa la tensione. Il club ha scelto di entrare in silenzio stampa dopo un acceso confronto interno tra squadra, staff e dirigenza, decidendo così di non presentare alcun tesserato ai microfoni nel postpartita di San Siro. Una scelta netta, pensata per esprimere il profondo malcontento della società nei confronti di quanto accaduto in campo.

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Al centro della protesta ci sono alcuni episodi arbitrali ritenuti decisivi. La direzione di Gianluca Manganiello è stata duramente contestata per due situazioni chiave: la presunta spinta di Sulemana su Dumfries nell’azione che ha portato al gol di Krstovic e il contatto in area tra Scalvini e Frattesi, giudicato dai nerazzurri meritevole di calcio di rigore. Decisioni che, secondo l’Inter, hanno inciso in modo determinante sull’esito della gara.

La serata si è ulteriormente surriscaldata nel finale, con l’espulsione di Cristian Chivu per proteste e con il nervosismo che è proseguito anche dopo il triplice fischio. Il clima teso e la sensazione di ingiustizia hanno spinto il club a chiudersi nel silenzio, trasformando una partita già complicata in un caso destinato a far discutere.

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