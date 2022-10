Barcellona, Xavi: «L’arbitro ci deve dare spiegazioni. Sono molto indignato»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter in Champions League

«Da questa sconfitta ripartiamo come abbiamo fatto dopo Monaco, ma resta il fatto che sono indignato per l’arbitraggio. Da gol annullato all’episodio successivo non si capisce cosa sia successo. Avrei voluto parlare con l’arbitro e chiedergli perché non ha fischiato. L’arbitro deve venire qui e dare spiegazioni, perché stasera abbiamo subito una grossa ingiustizia».