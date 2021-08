Inter, Bastoni: «La gara con la Juve la svolta dello scorso anno»

Alessandro Bastoni è il protagonista del primo Matchday Programme del nuovo campionato dell’Inter: queste le sue dichiarazioni

ESORDIO IN A – «Diciotto anni ancora da compiere, di fronte Bruno Fernandes, Schick, Quagliarella e poi Muriel. Il mio esordio in Serie A è indimenticabile: Gasperini mi mandò in campo senza preavviso, avevo 17 anni e non lo avrei mai immaginato. Titolare, in A. Vittoria per 1-0».

PRIMA DA TITOLARE – «La svolta della mia carriera. A Parma stavo giocando poco, ero giovane, avevo poca esperienza. Quella è stata la mia prima partita da titolare in stagione e mi sono detto: ‘Se va bene questa, posso decollare’. E così è stato: ho giocato bene, abbiamo vinto e da quel momento sono sempre stato titolare».

INTER JUVE – «Di fatto, la vera svolta della passata stagione, vincere così a San Siro ci ha fatto capire quanto eravamo forti. Una partita, che ci ha dato tantissima carica, e poi l’ho coronata con quel lancio meraviglioso per Barella!».

