Milito: «L’Inter deve dimenticare il derby. Bayern? Partita che mi resterà nel cuore per sempre»

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista della partita dei nerazzurri contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni:

DERBY TRA RISCATTI E RICORDI – «Attualmente l’Inter deve dimenticare la sconfitta col Milan e vincere stasera. Accadde la stessa cosa anche a noi nel 2011: k.o. in campionato e poi in Champions contro lo Schalke, in una settimana buttammo all’aria sia scudetto che Europa, serve essere concentrati al massimo. Inzaghi e i giocatori hanno le caratteristiche giuste per uscirne senza problemi».

INTER BAYERN DEL 2010 – «È una partita che rimarrà dentro di me per sempre. Ricordo tutto, ogni singola emozione, il pianto della gente. Ricordo Mourinho e parlò senza bisogno di caricarci, rassicurandoci. La Champions era un disegno da completare, dopo Coppa Italia e scudetto. Era un’occasione da cogliere, per molti di noi. Ma che saremmo arrivati in fondo l’avevamo già capito dopo gli ottavi. Conservo ancora la maglia e le scarpe di quella notte».

