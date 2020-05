Inter, Bergomi: «I numeri ci dicono che Conte ha fatto meglio di Spalletti»

Come è cambiata l’Inter dalla gestione di Luciano Spalletti a quella di Antonio Conte: ecco l’analisi offerta da Beppe Bergomi

Nel corso dell’intervista concessa a 1000cuorirossoblu.it, Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e oggi commentatore sportivo, ha commentato l’esperienza di Antonio Conte nel suo primo anno alla guida dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

«La sua bravura è quella di dare in poco tempo un gioco e un’organizzazione ben riconoscibile. Riesce a creare una mentalità forte, le sue squadre sono sempre molto intense. L’unico aspetto negativo è che questa squadra se scende di intensità, non ha quella qualità che magari hanno Juventus e Lazio. Negli ultimi mesi infatti giocava meno la palla, però dobbiamo sempre ricordarci da dove è partita questa squadra. Spalletti? Ha sempre raggiunto gli obiettivi prefissati, ma quando prendi Conte, la società si muove meglio sul mercato, infatti sono arrivati tanti big. Spalletti in passato è stato bravo, ora i numeri ci dicono che Conte sta facendo meglio. La squadra è ancora in corsa per il titolo, vedremo».