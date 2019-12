Inter, blitz per Kumbulla: la situazione

L’Inter insiste per Kumbulla dell’Hellas Verona: in programma un nuovo incontro con il club per chiudere l’operazione

L’Inter non molla la presa su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. A gennaio è in programma un nuovo incontro con il presidente Maurizio Setti per imbastire una trattativa.

A frenare l’operazione è la valutazione di 20 milioni di euro per il calciatore, che l’Inter vorrebbe ammorbidire con l’inserimento di contropartite tecniche. Fuori dalla lista Sebastiano Esposito, uno dei pupilli del tecnico Antonio Conte.