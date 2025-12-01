Inter News
Inter, Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia
Inter, Bonny vicino al rientro in campo dopo lo stop in campionato: aggiornamenti in vista della Coppa Italia
L’attaccante dell’Inter non ha preso parte alla trasferta di Pisa a causa di un attacco influenzale. Le sue condizioni, però, sono in netto miglioramento, anche se non è ancora rientrato a lavorare con il resto del gruppo.
Recupero individuale sotto controllo medico Come riportato da Sky Sport, Bonny sta seguendo un programma personalizzato di recupero. Lo staff medico nerazzurro monitora quotidianamente la sua situazione per valutare i progressi e stabilire i tempi di reintegro.
Coppa Italia nel mirino La presenza del giocatore per la sfida di Coppa Italia contro il Venezia resta in dubbio. L’Inter spera di poterlo avere a disposizione già mercoledì, ma la decisione definitiva arriverà solo dopo ulteriori valutazioni mediche.
