Inter, novità importanti su Bonny verso il derby con il Milan: quali saranno le scelte di formazione di Chivu. Ultime

Inter, gli aggiornamenti su Bonny in vista del derby con il Milan: ecco le probabili formazioni di Chivu. Ultime

L’Inter archivia il pareggio a reti bianche contro il Como in Coppa Italia e mette nel mirino il crocevia più importante e affascinante della stagione: il Derby della Madonnina contro il Milan. Oggi, mercoledì 4 marzo, la squadra si è ritrovata sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile per una classica seduta di scarico, fondamentale per smaltire le fatiche di coppa e avviare ufficialmente la marcia di avvicinamento alla stracittadina.

Le novità dall’infermeria: il rientro di Bonny e la gestione dei riposi

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, le scelte di formazione in vista di domenica 8 marzo sembrano già ampiamente delineate. La notizia più confortante dall’allenamento odierno riguarda Ange-Yoan Bonny. Il giocatore rientrerà regolarmente a lavorare a pieno ritmo con il resto del gruppo nella giornata di venerdì, mettendosi così a completa disposizione per la delicatissima sfida contro i cugini rossoneri.

Lo staff tecnico ha inoltre stabilito che domani, giovedì 5 marzo, la squadra non si allenerà. Sarà concesso un giorno di riposo assoluto alla rosa, con i cancelli di Appiano Gentile che resteranno aperti esclusivamente per i giocatori infortunati, i quali proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero personalizzati.

La probabile formazione: tornano i titolarissimi

Per quanto riguarda l’undici di partenza, si profila il ritorno in blocco dei “titolarissimi” nelle retrovie. Tra i pali riprenderà il suo posto Yann Sommer, protetto dalla presenza di Manuel Akanji. Sulle corsie esterne agiranno Luis Henrique e Federico Dimarco. Nonostante il recente rientro, appare infatti difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto per Denzel Dumfries.

In mezzo al campo si ricompone il centrocampo di lusso: in cabina di regia torna Hakan Calhanoglu, supportato dalle invenzioni di Piotr Zielinski e dalla sostanza di Nicolò Barella.

Infine, le scelte in attacco appaiono al momento obbligate: a guidare l’assalto alla difesa del Milan ci sarà la coppia inedita ma ben assortita formata da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito.