Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Inter, novità importanti su Bonny verso il derby con il Milan: quali saranno le scelte di formazione di Chivu. Ultime

Published

2 ore ago

on

By

Bonny Inter Milan

Inter, gli aggiornamenti su Bonny in vista del derby con il Milan: ecco le probabili formazioni di Chivu. Ultime

L’Inter archivia il pareggio a reti bianche contro il Como in Coppa Italia e mette nel mirino il crocevia più importante e affascinante della stagione: il Derby della Madonnina contro il Milan. Oggi, mercoledì 4 marzo, la squadra si è ritrovata sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile per una classica seduta di scarico, fondamentale per smaltire le fatiche di coppa e avviare ufficialmente la marcia di avvicinamento alla stracittadina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le novità dall’infermeria: il rientro di Bonny e la gestione dei riposi

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, le scelte di formazione in vista di domenica 8 marzo sembrano già ampiamente delineate. La notizia più confortante dall’allenamento odierno riguarda Ange-Yoan Bonny. Il giocatore rientrerà regolarmente a lavorare a pieno ritmo con il resto del gruppo nella giornata di venerdì, mettendosi così a completa disposizione per la delicatissima sfida contro i cugini rossoneri.

Lo staff tecnico ha inoltre stabilito che domani, giovedì 5 marzo, la squadra non si allenerà. Sarà concesso un giorno di riposo assoluto alla rosa, con i cancelli di Appiano Gentile che resteranno aperti esclusivamente per i giocatori infortunati, i quali proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero personalizzati.

La probabile formazione: tornano i titolarissimi

Per quanto riguarda l’undici di partenza, si profila il ritorno in blocco dei “titolarissimi” nelle retrovie. Tra i pali riprenderà il suo posto Yann Sommer, protetto dalla presenza di Manuel Akanji. Sulle corsie esterne agiranno Luis Henrique e Federico Dimarco. Nonostante il recente rientro, appare infatti difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto per Denzel Dumfries.

In mezzo al campo si ricompone il centrocampo di lusso: in cabina di regia torna Hakan Calhanoglu, supportato dalle invenzioni di Piotr Zielinski e dalla sostanza di Nicolò Barella.

Infine, le scelte in attacco appaiono al momento obbligate: a guidare l’assalto alla difesa del Milan ci sarà la coppia inedita ma ben assortita formata da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero10 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti Spalletti
Serie A1 ora ago

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...
Change privacy settings
×