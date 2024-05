Inter, Borja Valero: «Il futuro è da vedere. Su Conte posso dire questo...»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della situazione societaria dopo il caso Zhang-Oaktree

Borja Valero è intervenuto durante il World Legends Padel Tour parlando della situazione riguardante l’Inter e il futuro della società.

FUTURO DELL’INTER? – «È tutto da vedere. Quello che sta succedendo è un’incognita. Marotta ha sempre detto di essere tranquillo e ha assicurato che non cambierà tanto ma scopriremo tutto molto presto».

SU LUKAKU – «È uno di quei giocatori che in Serie A fa la differenza, l’ha sempre fatta, anche all’Inter. Quest’anno non abbiamo visto il miglior Lukaku in alcuni tratti della stagione ma i gol li ha fatti e fa la differenza. Se la Roma ci riuscirà a riscattarlo sarà una cosa molto positiva».

DOVE DOVREBBE ANDARE CONTE? – «Difficile dirlo. Ovunque va fa sempre la differenza, ho avuto la fortuna di lavorare con lui all’Inter e l’ho vissuto. Farà bene ovunque vada, vedremo a fine campionato. Se l’ho sentito? No, non so niente».