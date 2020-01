Inter, bozza di accordo per Kumbulla: Napoli beffato

L’Inter stringe un accordo con l’Hellas Verona per Kumbulla, soffiato al Napoli: agli scaligeri il cartellino di Dimarco

L’Inter si inserisce nella corsa a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 seguito con particolare attenzione anche dal Napoli di Gennaro Gattuso.

Nonostante una bozza di accordo con l’Hellas Verona, gli azzurri potrebbero perdere il talentuoso calciatore per colpa dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero una corsia preferenziale per giugno: agli scaligeri, da gennaio, il cartellino di Federico Dimarco.