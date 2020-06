Inter, Brozovic: il croato è tra i mediano che tirano di più

Brozovic non è solo un palleggiatore determinante per l’Inter. Ha anche numeri importanti in zona di rifinitura

Brozovic non è solo uno dei giocatori che in Serie A effettuano più passaggi. Il croato è anche il mediano che incide di più in zona di rifinitura, visto che ha disputato fin qui 3 gol e 5 assist.

Basti pensare che, su open play, solo Mandragora tira più di lui. Brozovic effettua ben 1.6 conclusioni ogni 90′, segno di come accompagni l’azione offensiva dell’Inter quando i nerazzurri consolidano il possesso. Un esempio nella slide sopra.