Inter, buone notizie per Inzaghi: recuperato Vidal. Le ultime

Arturo Vidal ha smaltito l’attacco influenzale e ci sarà nella trasferta dell’Inter contro l’Empoli. Gli aggiornamenti

Buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Arturo Vidal è infatti recuperato in vista della trasferta di domani contro l’Empoli. Il cileno ha smaltito l’attacco influenzale che non gli aveva permesso di essere presente nel derby d’Italia contro la Juventus.

Il centrocampista sarà presente nella rifinitura di oggi e poi partirà con la squadra direzione Toscana.