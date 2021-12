L’Inter e il suo direttore Beppe Marotta hanno ben sette nomi sul taccuino se dovesse partire Alexis Sanchez

Tanti i nomi in ballo sul taccuino di Marotta in caso di possibile partenza di Alexis Sanchez. Come riporta Gazzetta.it la pista italiana è rappresentata dalla coppia gol del Sassuolo Raspadori-Scamacca già seguiti a lungo durante la sessione estiva di mercato. L’altro giocatore azzurro è il giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca.

A questi tre si aggiungono altri tre sudamericani: Julian Alvarez, Matias Arezo e Agustin Alvarez. Attenzione anche all’outsider: Luka Jovic, del Real Madrid, potrebbe decidere di provare una nuova esperienza e trovare più spazio altrove.