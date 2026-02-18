Inter, c’è un aspetto che ‘preoccupa’ del campo dell’Aspmyra Stadion: Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo Glimt

Inter, questo aspetto ‘preoccupa’ riferito al campo dell’Aspmyra Stadion: Chivu ha una mossa di formazione in mente contro il Bodo Glimt

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt Inter. A Bodø l’attenzione non è rivolta solo alle tattiche, bensì al cielo e, soprattutto, al terreno. Le condizioni climatiche in Norvegia stanno mettendo a dura prova la macchina organizzativa locale e i nervi dell’Inter. Secondo gli inviati di Sky Sport, un forte vento polare si è alzato nelle ultime ore, abbassando drasticamente la temperatura percepita e complicando la gestione del manto erboso artificiale dell’Aspmyra Stadion.

Allarme campo: “Pieghe pericolose sulle fasce”

La preoccupazione maggiore, riportata dall’inviato Matteo Barzaghi, riguarda lo stato del terreno di gioco. Dopo la rimozione della massiccia nevicata dei giorni scorsi, sul sintetico si sono formate delle insidiose “pieghe”, in particolare vicino alle linee laterali. “C’è perplessità perché queste irregolarità sono fastidiose per la corsa e potenzialmente pericolose”, ha spiegato il giornalista. Gli operatori del Bodø/Glimt sono al lavoro incessantemente da questa mattina per cercare di livellare il campo e renderlo praticabile al meglio per il fischio d’inizio.

La mossa di Chivu: Darmian per l’equilibrio

In questo contesto ambientale ostile, Cristian Chivu ha deciso di non correre rischi inutili. La novità di formazione, svelata da Andrea Paventi, riguarda la catena di destra. Dal primo minuto non ci sarà spazio per gli esterni di spinta pura, ma tornerà titolare Matteo Darmian. L’ex Manchester United è stato preferito per garantire maggiore copertura.

Una partita da 15 milioni

La scelta di Chivu è chiara: su un campo infido e contro un avversario rapido nelle ripartenze, serve disciplina. Darmian avrà il compito di proteggere le spalle ad Alessandro Bastoni e di contenere le folate offensive dei norvegesi. L’Inter, che comanda il campionato con 61 punti, sa che in ballo non c’è solo il prestigio: il passaggio del turno vale circa 15 milioni di euro. Per espugnare il Circolo Polare Artico e mettere in discesa la qualificazione, il mister si affida all’esperienza dei suoi veterani.