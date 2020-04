Inter, Cannavaro: «Non volevo giocare per andare alla Juve? Ca****e»

Cannavaro svela la verità dietro alla sua esperienza all’Inter e al conseguente trasferimento alla Juventus

Nel corso del suo intervento in collegamento con Sky Sport, Fabio Cannavaro ha fatto chiarezza in merito ai suoi trascorsi deludenti con la maglia dell’Inter.

«La gente stupida iniziava a pensare: “Lo faceva apposta, non voleva giocare, Moggi lo chiamava alla Juve”. Sono cazzate. L’esperienza all’Inter è stata fantastica, il mio errore è stato quello di non fermarmi. Avevo una frattura da stress alla tibia, ne avevo nove di cui una aperta. Ho giocato un anno e mezzo con una frattura da stress, ho sofferto tantissimo e la gente può pensare che avessi fatto apposta a non giocare per andare via. All’Inter stavo bene, ero consapevole di giocare per una grande squadra. Oriali mi disse: “So che la società sta facendo un errore, ma ti abbiamo venduto”. In quel momento volevo restare lì»