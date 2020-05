Inter, Cavani è l’alternativa a Mertens: contatti avviati

L’Inter pensa a Cavani dopo l’addio a Mertens: l’attaccante uruguaiano lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero

L’Inter ha ormai abbandonato il sogno Dries Mertens, che ha deciso di accettare la proposta del presidente Aurelio De Laurentiis e rinnovare il proprio contratto con il Napoli fino al 2022.

Sfumata la possibilità di acquistare l’attaccante belga, la dirigenza nerazzurra ha riallacciato i contatti con Edinson Cavani. Come riportato da Sky Sport, la trattativa non è semplice per via dell’ingaggio percepito dall’attaccante uruguaiano, che si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain.