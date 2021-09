Inter, c’è l’offerta per il rinnovo di Brozovic: i dettagli

Brozovic protagonista contro il Real Madrid, l’Inter accelera per il rinnovo di contratto: le ultime sul croato

Marcelo Brozovic è stato uno dei grandi protagonisti ieri del match contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta dell’Inter.

Il club nerazzurro – scrive Calciomercato.com – nei prossimi giorni potrebbe accelerare per il rinnovo del croato, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Di recente ci sarebbe stato già un contatto, con la volontà delle parti di proseguire insieme il matrimonio. Filtra ottimismo, anche se l’Inter non sarebbe disposta a a fare follie e a superare i 5 milioni di euro d’ingaggio a stagione, sulla stessa linea dello stipendio di Calhanoglu.