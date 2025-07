Inter, Chivu pronto alla nuova stagione. La situazione tra ritiro e ovviamente il mercato - Calcio News 24

Inter, Chivu anticipa tutti: nuovo corso al via tra lavoro, sorrisi e mercato. La situazione dei nerazzurri

L’Inter riparte con entusiasmo e concentrazione, e a guidare il nuovo corso c’è Cristian Chivu, che ha deciso di presentarsi alla Pinetina con un giorno di anticipo rispetto al raduno ufficiale. Una scelta che dimostra subito l’approccio deciso e meticoloso del tecnico rumeno, pronto a prendere le redini dell’Inter post-Inzaghi con grande determinazione.

Chivu ha voluto iniziare subito il lavoro di preparazione incontrando i giocatori che stanno già lavorando per recuperare la condizione fisica, tra cui Calhanoglu, Pavard, Bisseck e il nuovo acquisto Zielinski, già attivo in palestra e sul campo. L’unico assente giustificato è stato Bonny, a cui è stato concesso un giorno di riposo dopo aver superato i test fisici con risultati eccellenti.

Chivu e l’Inter: un progetto totale

La giornata di Chivu non si è limitata al campo d’allenamento: nel pomeriggio ha infatti compiuto un nuovo blitz nella sede dell’Inter in viale della Liberazione, il terzo dal suo rientro dagli Stati Uniti. Il suo coinvolgimento non si limita all’aspetto tecnico, ma si estende anche alle dinamiche societarie e alle strategie di calciomercato, segnale evidente della sua volontà di vivere l’Inter a 360 gradi.

Alla Pinetina il clima è apparso disteso. Chivu ha assistito all’allenamento con grande attenzione, intrattenendosi spesso con i giocatori e in particolare con Calhanoglu, dimostrando come eventuali frizioni siano ormai superate. Già durante la tournée americana, il tecnico aveva guidato una riunione chiarificatrice a Charlotte, contribuendo a ristabilire la coesione del gruppo.

L’Inter di Chivu prende forma

Sebbene vi sia una certa continuità con la gestione Inzaghi, l’Inter di Chivu inizierà presto a mostrare una sua precisa identità tattica. Il forte interesse per Lookman, attaccante nigeriano abile nel dribbling e nei movimenti senza palla, testimonia il desiderio di impostare un tridente offensivo più dinamico e imprevedibile. A supporto, ci sarà un lavoro atletico mirato per evitare i crolli fisici visti nelle fasi finali delle ultime stagioni.

Il nuovo allenatore dell’Inter sa che la sfida è impegnativa, ma ha già cominciato a dimostrare di avere la personalità giusta per guidare i nerazzurri in un nuovo capitolo ambizioso.