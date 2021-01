L’Inter pensa a Eder come quarto attaccante in vista della seconda parte di stagione: l’italo-brasiliano può tornare in Serie A

Eder è l’ultima idea di mercato dell’Inter in vista della sessione invernale di calciomercato. Si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza in Cina.

Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante, che è vincolato fino a giugno allo Jiangsu Suning.