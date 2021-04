Inter, Conte: «Abituati a giocare ogni 3-4 giorni. Lautaro cresciuto in tutto»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Inter-Sassuolo

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra con una propria identità e caratteristiche precise. Lavorano con De Zerbi da tempo. Dobbiamo rispettare tutto e tutti e fare la nostra partita. Siamo abituati a giocare spesso, dopo 3 giorni o 4 giorni. E’ più importante avere il giusto entusiasmo e la giusta voglia. Stiamo facendo cose importanti ma il percorso deve essere completato».

DIFESA SOLIDA – «A inizio campionato non c’erano gli equilibri giusti, poi abbiamo fatto valutazioni con i ragazzi per trovare la formula migliore. Per trovare solidità senza perdere niente nella fase offensiva».

LAUTARO – «Lautaro è cresciuto in tutto. È cresciuto nel giocare con e senza palla. Ha fatto dei miglioramenti veramente importanti. Ma ora deve continuare su questa squadra, ha un grande avvenire calcolando la giovane età. Ora dipende da lui».