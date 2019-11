Inter, Conte: «Ai giocatori non posso chiedere di più» – VIDEO

Inter, Conte non ci sta e in conferenza stampa giustifica i suoi giocatori, dopo la sconfitta subita in rimonta dal Borussia Dortmund – VIDEO

Antonio Conte è furente in conferenza stampa. La sua Inter, in vantaggio per 2-0 nel primo tempo a Dortmund, si è fatta raggiungere e poi battere dalla squadra di Favre.

«Ho parlato di preoccupazione nel momento in cui abbiamo vinto. A questi ragazzi non posso dire niente, c’è da lavorare per fare uno step in avanti», queste le parole di Conte in conferenza stampa.