Inter, Conte congela i rinnovi: il patto con la squadra

Il tecnico dell’Inter Conte non vuole distrazioni verso la fine del campionato: congelati i rinnovi di contratto

Nessuna distrazione in casa Inter da qui a fine campionato. È questo l’imperativo imposto dalla società nerazzurra per non fallire la corsa allo Scudetto con Juventus e Lazio e commettere passi falsi in Europa League.

Di conseguenza, come riportato da Tuttosport, il club ha accolto la richiesta del tecnico Antonio Conte di congelare ogni discorso relativo ai rinnovi contrattuali di alcuni calciatori della rosa.