Inter, Conte: «Ludogorets? C’è voglia di vincere. Su Handanovic contro la Juve…»

Antonio Conte suona la carica tra le file dell’Inter in vista del ritorno a porte chiuse contro il Ludogorets. Ecco le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Ludogorets, Antonio Conte ha spiegato cosa si aspetta dai nerazzurri. Ecco le sue considerazioni.

LUDOGORETS – «Cosa deve dare questa partita alla squadra? Innanzitutto la qualificazione, perché è la cosa più importante andare agli ottavi. Sappiamo che ogni gara nasconde insidie, partiamo dal buon risultato dell’andata ma ogni gara inizia da 0-0. Dobbiamo fare una bella gara, con convinzione e voglia di vincere».

SANCHEZ E ERIKSEN – «Sicuramente queste gare sono ulteriori test per capire come stanno dal punto di vista fisico e tattico alcuni giocatori in ritardo come loro, che stanno però provvedendo ad entrare nelle mie richieste, e per vedere la loro condizione».

HANDANOVIC – «Samir può recuperare in tempo per la Juve? Non so, oggi non posso rispondere».