Inter, Conte scaramantico: «Incrociamo le dita»

Il tecnico dell’Inter Conte parla del suo rapporto con la sconfitta: «È un lutto temporaneo per la famiglia»

Antonio Conte ha parlato del rapporto con le sconfitte durante il programma Che tempo che Fa condotto da Fabio Fazio: «Se mi godo le vittorie? Poco, la sconfitta invece da me dura tantissimo, un giorno o due».

«La avverto tanto, è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Se ora sono contento? Sì, ma non diciamo niente. Incrociamo le dita», ha concluso il tecnico dell’Inter, in merito alla posizione di classifica.