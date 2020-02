Inter, Conte: «Siamo ambiziosi. Juve gara importante»

Il tecnico dell’Inter Conte ha commentato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ottenuta contro il Ludogorets

Antonio Conte ha parlato della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ottenuta contro il Ludogorets: «Mi era già capitato con la nazionale di giocare senza tifosi, è un’atmosfera strana. Non è semplice perché sembra un allenamento del giovedì. I ragazzi comunque sono stati bravi ad avere l’approccio giusto, dopo il gol subito abbiamo messo le cose in chiaro. Abbiamo avuto l’opportunità di fare molte rotazioni dando minutaggio a chi ne aveva bisogno. Prendiamo cose positive da questo doppio impegno».

«Il rinvio della partita con la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo. Juventus? Abbiamo un ciclo di partite impegnative, domenica ci aspetta una gara importante. Prima della sosta per la nazionale saremo in grado di capire quanto siamo distanti dalla vittoria. È da tanto che non vinciamo trofei. Per ambizione cercheremo di ottenere il massimo da ogni competizione», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.