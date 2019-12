Inter, Conte: «Voglio lasciare una traccia»

Il tecnico dell’Inter Conte ha parlato durante la cena di Natale in casa nerazzurra: «Voglio lasciare il segno»

Antonio Conte è intervenuto durante la cena di Natale in casa Inter: «Per me questo è il primo anno all’Inter e voglio ringraziare prima di tutto il presidente e la proprietà perché mi hanno dato questa possibilità. Il mio desiderio è quello di lasciare una traccia e per farlo bisogna lavorare con passione, sacrifico e sudore».

«Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore ogni giorno di più e c’è una sola via, migliorare noi stessi, porci obiettivi sempre più alti e cercare di raggiungerli. Vi voglio lasciare con una frase di Pelè: Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere», ha concluso il tecnico nerazzurro.