Inter: contro il Verona si soffrono le ricezioni di Verre

Verre ha creato parecchi problemi a Conte in Inter-Hellas Verona. Le sue ricezioni tra le linee hanno generato azioni pericolose

Contro l’Hellas Verona, quello dell’Inter è stato sostanzialmente un assedio. Tuttavia, nella prima parte di gara i nerazzurri hanno sofferto molto le ricezioni di Verre tra le linee, con la mediana troppo scoperta in mezzo.

Come per esempio in occasione del gol. Si vede con chiarezza nella slide sopra, Brozovic è preso alle spalle senza che nessuno accorci sull’attaccante scaligero. Poi, con il passare dei minuti, i nerazzurri hanno schiacciato gli avversari.