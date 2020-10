Inter chiusa nella bolla dopo le positività al COVID: le ultime verso il derby

L’Inter si trova in una situazione complicata dopo i cinque casi di positività al Coronavirus: le ultime dalla bolla nerazzurra

Sono sei i casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra dell’Inter (Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Radu e Nainggolan, con Young che si è aggiunto oggi). I nerazzurri sono chiusi nella bolla di Appiano Gentile.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Conte è in permesso concordato da tempo, mentre i nazionali e tutti i negativi saranno a disposizione soltanto venerdì. Il derby con il Milan è fissato alle 18 di sabato: solo due allenamenti con il gruppo al completo per Antonio Conte.